رئيسة وزراء الدنمارك تعلق على تسريبات

2022/09/28 | 00:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، الثلاثاء، خلال بيان صحفي، إن الدنمارك تعتبر تسرب خط أنابيب نورد ستريم بمثابة "إجراءات متعمدة".

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