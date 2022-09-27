2022/09/28 | 00:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، فائزة هاشمي، ابنة الرئيس الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، بتهمة "تحريض المتظاهرين" في شرقي العاصمة، طهران، وفقا لما ذكرته وكالة "تسنيم" المحلية.

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