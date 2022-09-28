احداث أيلول.. المتظاهرون يتجمعون في ساحة التحرير وتعزيزات وموانع أمنية جديدة

2022/09/28 | 00:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 سبتمبر، 2022 بغداد/ المسلة: الثلاثاء 27 ايلول 2022 تطورات جديدة: قطع جسري الجمهورية والسنك...

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المتظاهرون يتجمعون في ساحة التحرير وتعزيزات وموانع أمنية جديدة أولاً على المسلة.

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