2022/09/28 | 00:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: تتخذ قوات الأمن العراقية إجراءات أمنية جديدة بمحيط المنطقة الخضراء، بإنزال...

ظهرت المقالة كتل كونكريتية تخنق الخضراء لإنجاح جلسة برلمان تناقش استقالة الحلبوسي أولاً على المسلة.

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