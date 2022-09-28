اجراءات أمنية شرقي بغداد

2022/09/28 | 00:42 - المصدر: السومرية نيوز

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اجراءات امنية مشددة وتقييد الخروج والدخول في مدينة الصدر

يتبع..

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