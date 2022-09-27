2022/09/28 | 00:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلاق جسري الجمهورية والسنك بالكتل الكونكريتية

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