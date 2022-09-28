مكافحة الإرهاب بالعراق: اعتقال 105 إرهابيين خلال العام الحالي

2022/09/28 | 00:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق،

مقتل 105 إرهابيين خلال العمليات الأمنية

منذ بداية العام الجاري.

وأوضح الناطق باسم الجهاز صباح

النعمان، حسبما أفادت قناة (العراقية)

الإخبارية، اليوم الثلاثاء أنه ت

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