أسبانيا لنصف نهائي دوري الأمم الاوربية على حساب البرتغال

2022/09/28 | 00:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب الإسباني فوزا قاتلا بهدف

دون رد، خلال مواجهة البرتغال، مساء

اليوم الثلاثاء، بالجولة الختامية لدور

المجموعات لبطولة دوري الأمم

الأوروبية.

وسجل هدف المباراة الوحيد ألفارو

موراتا في الدقيقة

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