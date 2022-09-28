2022/09/28 | 00:46 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ميسان.. 104 ينقذ حياة اب من محاولة قتل على يد ابناءه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والمنشات اليوم 27 ايلول عن تلقي قسم
شرطة النجدة اتصال عبر الخط الساخن 104
يتضمن تهديد احد المواطنين بالقتل من
قبل ابناءه في مركز مدينة العمارة
واضافت المديرية في بيان له
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ميسان.. 104 ينقذ حياة اب من محاولة قتل على يد ابناءه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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