في ميسان.. 104 ينقذ حياة اب من محاولة قتل على يد ابناءه

2022/09/28 | 00:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان

والمنشات اليوم 27 ايلول عن تلقي قسم

شرطة النجدة اتصال عبر الخط الساخن 104

يتضمن تهديد احد المواطنين بالقتل من

قبل ابناءه في مركز مدينة العمارة

واضافت المديرية في بيان له

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