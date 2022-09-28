2022/09/28 | 00:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Myi1qyJosO4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بيان لمتظاهرين بابل يرفضون فيه حكومة المحاصصة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بيان لمتظاهرين بابل يرفضون فيه حكومة المحاصصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).