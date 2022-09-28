للمرة الثانية في تاريخ السعودية..ولي العهد رئيساً للوزراء

2022/09/28 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭- ‬الزمان عيّن‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬نجله‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬الحاكم‭ ‬الفعلي‭ ‬للمملكة‭ ‬النفطية‭ ‬الثرية،‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بدلا‭ ‬منه،‭ ‬حسبما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬ملكي‭ ‬نشرته‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬السعودية‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭. ‬ويعد‭ ‬القرار‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتسلم‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬أي‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬منصب‭ ‬رئاسة‭ […]

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