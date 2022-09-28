​مصدر بالأزهر يكشف لـ (الزمان) سر عدم التعليق على وفاة القرضاوي

2022/09/28 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ​​في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تباينت‭ ‬فيه‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬بين‭ ‬مشيد‭ ‬بسيرته‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الإسلام‭ ‬والدعوة‭ ‬ومنتقد‭ ‬لفتاويه‭ ‬والتي‭ ‬أفتى‭ ‬بها‭ ‬وكان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬ثورات‭ ‬الربيع‭ ‬العربي‭ ‬وما‭ ‬وصف‭ ‬بأحداث‭ ‬فتنة‭ ‬وانقسام‭ ‬داخل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ساد‭ ‬الغموض‭ ‬موقف‭ ‬المؤسسة‭ ‬الأزهرية‭ ‬من‭ ‬وفاته‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬رد‭ […]

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