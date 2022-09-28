الرئيس الإماراتي يلتقي سلطان عُمان ويؤكد:علاقاتنا ذات طابع خاص

2022/09/28 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابوظبي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭: ‬جرت‭ ‬للرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬مراسم‭ ‬استقبال‭ ‬رسمية‭ ‬لدى‭ ‬وصول‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬قصر‭ ‬العلم‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬الثلاثاء‭ ‬يرافقه‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬آل‭ ‬سعيد‭.‬ورافق‭ ‬موكب‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬بوابة‭ ‬قصر‭ ‬العلم‭ ‬العامر‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الخيالة‭ ‬السلطانية‭ ‬والحرس‭ ‬السلطاني،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ […]

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