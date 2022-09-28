2022/09/28 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان العاصمة بغداد تشهد إجراءات مشددة واغلاق مداخلها وخروج اغلب الطرق عن الخدمة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "العاصمة بغداد قسمت الى ثلاثةقواطع، وأصحاب العجلات يستخدمون الاتجاه المعاكس للوصول الى منازلهم".

وأضاف ان "70% من الطرق والجسور خرجت عن الخدمة، واغلاق المنطقة الخضراء بالكامل، واغلاق المداخل الرئيسية الى العاصمة بغداد بالكامل ايضا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تشهد إجراءات مشددة واغلاق مداخلها وخروج اغلب الطرق عن الخدمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تشهد إجراءات مشددة واغلاق مداخلها وخروج اغلب الطرق عن الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).