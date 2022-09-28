2022/09/28 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

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الموقف الأمني في بغداد:🔸غلق جسر مدينة الطب بالكتل الكونكريتية🔸قطع جسر الشهداء باتجاه الصدرية وسط بغداد🔸انتشار أمني في تقاطع الشعب🔸اغلاق ساحة الطيران باتجاه جسر محمد القاسم🔸 قطع ساحة التحرير تقاطع ابو نؤاس

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