2022/09/28 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان العاصمة بغداد تشهد إجراءات مشددة واغلاق مداخلها وخروج اغلب الطرق عن الخدمة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "العاصمة بغداد قسمت الى ثلاثة قواطع، وأصحاب العجلات يستخدمون الاتجاه المعاكس للوصول الى منازلهم".

وأضاف ان "70% من الطرق والجسور خرجت عن الخدمة، واغلاق المنطقة الخضراء بالكامل، واغلاق المداخل الرئيسية الى العاصمة بغداد بالكامل ايضا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشار أمني كثيف في بغداد وغلق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشار أمني كثيف في بغداد وغلق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).