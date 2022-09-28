موافقة أميركية مبدئية على صفقة محتملة لبيع ذخائر دبابات

2022/09/28 | 01:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لذخائر تشغيلية وتدريبية وعتاد ذي صلة بدبابات (إم1إيه2) أبرامز للكويت في صفقة تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار.

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