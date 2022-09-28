2022/09/28 | 01:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امنية، اليوم الاربعاء، بحدوث اجراءات أمنية مشددة وتقييد الخروج والدخول في مدينة الصدر.وذكر المصدر لايرث نيوز، بتشديد الاجراءات الامنية وتقييد الخروج والدخول في مدينة الصدر”.وذكر مصدر امني في وقت سابق بان الخطة الامنية الخاصة بتأمين التظاهرات دخلت حيز التنفيذ.

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