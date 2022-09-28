2022/09/28 | 01:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u2EQwUi1hPE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحشيدات جماهيرية لانصار التيار الصدري في مدينة الكاظمية رفضاً لجلسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحشيدات جماهيرية لانصار التيار الصدري في مدينة الكاظمية رفضاً لجلسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).