البرازيل تمطر شباك تونس.. ونيمار يقترب من معادلة رقم بيليه

2022/09/28 | 02:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المنتخب البرازيلي على نظيره التونسي، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في مواجهة ودية جمعتهما على أرضية استاد "بارك دي برينس" في فرنسا، في إطار تحضير المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2022.

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