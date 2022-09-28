2022/09/28 | 02:45 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S3HRjNg4d_Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - العراق.. مفارقة الفقر في بلد الثروات) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - العراق.. مفارقة الفقر في بلد الثروات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).