مصدر أمني: بغداد تشهد ممارسة امنية في بعض المناطق والوضع مستقر

2022/09/28 | 02:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، الاربعاء، بان بغداد تشهد ممارسة امنية في بعض المناطق والوضع مستقر.

وحصلت بغداد اليوم، على برقية أمنية بشأن الوضع الامني في العاصمة بغداد.

وتظهر الوثيقة منع سير الدراجات والشفل والكرين والعجلات التي تحمل الخيام في بغداد، والسماح للعجلات الصغيرة بالسير فقط.

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