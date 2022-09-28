مسؤول سعودي: الدور الجديد لولي العهد يتماشى مع تفويض ملكي سابق

2022/09/28 | 02:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول سعودي لرويترز، الثلاثاء، إن الدور الجديد لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، كرئيس للوزراء يتماشى مع تفويض سابق من الملك للمهام إليه، بما في ذلك تمثيل المملكة في الزيارات الخارجية ورئاسة القمم التي تستضيفها.

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