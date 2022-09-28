محمد بن سلمان يعلن النسبة التي حققتها السعودية من الاكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية

2022/09/28 | 03:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء، إن المملكة رفعت الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%.

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