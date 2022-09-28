2022/09/28 | 05:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة المكسيكية أفراد طائفة متطرفة عرفت باسم "طالبان اليهودية"، بتهم اتجار بالبشر وارتكاب جرائم جنسية "مروعة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقالات بين أفراد طائفة وصفت بـ "طالبان اليهودية".. ما هي "ليف طاهور"؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقالات بين أفراد طائفة وصفت بـ "طالبان اليهودية".. ما هي "ليف طاهور"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).