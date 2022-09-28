أمريكا تعلق على تقارير بشأن إسقاط أوكرانيا مسيرات إيرانية تستخدمها روسيا

2022/09/28 | 05:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الثلاثاء، أن روسيا تستخدم حاليا طائرات مسيرة إيرانية الصنع لشن هجمات واستطلاعات في أوكرانيا.

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