"مداهمة حية".. كمين محكم يطيح بـ4 مواطنين في السعودية

2022/09/28 | 07:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة منطقة الرياض في السعودية، الأربعاء، القبض على 4 سعوديين لتزييفهم أوراقا نقدية، بعد كمين إعداد "كمين محكم" للمتهمين وتوقيفهم خلال مداهمة حية.

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