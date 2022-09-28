2022/09/28 | 07:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لخالد مشعل، رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالخارج خلال تأبين يوسف القرضاوي، الرئيس الأسبق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو ما قاله خالد مشعل على قبر القرضاوي يثير تفاعلا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو ما قاله خالد مشعل على قبر القرضاوي يثير تفاعلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).