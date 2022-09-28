في أول لقاء بعد التعيين الجديد.. محمد بن سلمان يتحدث عن الصناعة العسكرية

2022/09/28 | 08:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، في مقر وزارة الدفاع بجدة، مساء الثلاثاء، الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، وقيادات في الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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