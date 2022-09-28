السعودية.. تداول فيديو مشاجرة ضمت 3 نساء و3 رجال والداخلية ترد

2022/09/28 | 08:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مشاجرة ضمت 3 نساء و3 رجال الأمر الذي أثار تفاعلا.

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