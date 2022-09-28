بغداد تستفيق على زخم مروري كبير قبيل جلسة البرلمان المرتقبة (صور)

2022/09/28 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، صوراً توثق حالات الشوارع المزدحمة في العاصمة.

واكتظت شوارع بغداد بالسيارات قبيل عقد جلسة البرلمان المقررة في الساعة الحادية عشر لهذا اليوم.

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