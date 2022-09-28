مصر.. غموض بشأن وفاة

2022/09/28 | 09:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباشر السلطات المصرية التحقيق في واقعة "مقتل صيدلي" في منطقة حلوان بالعاصمة القاهرة، بعد سقوطه من شرفه منزله بالطابق الخامس في ظروف "غامضة"، في واقعة أثارت ضجة في مصر، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

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