تحديث الموقف المروري في بغداد

2022/09/28 | 09:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تحديث الموقف المروري

جميع الجسور مفتوحة عدا جسري السنك والجمهورية وساحة التحرير

الزخم المروري مازال مستمراً نتيجة اغلاق الجسرين اعلاهومداخل المنطقة الخضراء والمناطق المحيطة بها

مع البقاء على الانتشار الامني الكثيف هناك

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