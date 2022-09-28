2022/09/28 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات هي الأعلى منذ عدة سنوات بعد تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الفدرالي والتي عززت توقعات رفع حاد لأسعار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع اسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات المركز الخبري الوطني.

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