2022/09/28 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفت وزارة التربية، اليوم الاربعاء ،أن يكون الثاني من تشرين الأول موعدا لانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2022- 2023.وقال مدير تربية الرصافة الثالثة وعضو هيئة الرأي في الوزارة حسين علي ناصر في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تناقش موعد بدء العام الدراسي وتحدد موعد اولي له المركز الخبري الوطني.

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