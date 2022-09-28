لقطات تعكس لحظة انهمار

2022/09/28 | 09:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يعتقد بعض الأشخاص أن "شلال النار" بمنتزه يوسيميتي الوطني، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عبارة عن حمم بركانية منهمرة.لكنه في الواقع ليس سوى شلال مائي كغيره من الشلالات الأخرى.

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