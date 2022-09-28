معهد الجزيرة للإعلام يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة كردستان 24 الإعلامية

2022/09/28 | 09:48 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّع معهد الجزيرة للإعلام ومؤسسة كردستان 24 الإعلامية العراقية اتفاقية تعاون في مجال الاستشارات الإعلامية، وتأتي الاتفاقية ضمن شراكات أبرمها معهد الجزيرة مع مؤسسات عدة.

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