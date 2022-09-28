العراق.. تحالف السيادة يجدد رفضه استقالة الحلبوسي قبل جلسة البرلمان للتصويت عليها

2022/09/28 | 10:13 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد تحالف السيادة العراقي تمسكه ببقاء رئيس البرلمان والقيادي في التحالف محمد الحلبوسي في منصبه، وذلك عقب اجتماع طارئ عقده في البرلمان، دعا فيه الكتل السياسية إلى إنهاء الانسداد السياسي في البلاد.

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