رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو إلى جلسة برلمانية الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية

2022/09/28 | 10:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي إلى جلسة نيابية الخميس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون البالغ 88 عامًا، التي امتدّت على ستّ سنوات، في 31 تشرين الأول المقبل “.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب أن برّي دعا “إلى عقد جلسة في تمام الساعة 11,00 (08,00 ت غ) من قبل ظهر يوم الخميس وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية”.

وقد تنتهي هذه الجلسة بإرجائها في ظلّ غياب التوافق على مرشح، وسط انقسامات عميقة في الطبقة السياسية، ما يثير خشية من دخول البلاد في مرحلة من الفراغ الرئاسي “.

وبسبب الانقسامات نفسها، لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف أيار الماضي “.

يذكر ان عون انتخب رئيس للبنان في تشرين الأول 2016، بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين “.

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