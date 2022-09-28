أمن بغداد يستبق جلسة البرلمان بسواتر ترابية وثلاثة خطوط كونكريتية

2022/09/28 | 10:20 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مصدر أمني، صباح الأربعاء، بوجود انتشار كثيف لقوات حفظ القانون ونصب سواتر ترابية على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، أن “كتلاً كونكريتية وضعت على الجسر بشكل ثلاثة خطوط، بداية ووسط ونهاية الجسر، مع نصب سواتر ترابية أعلى الصبات في القاطع النصفي”.

وأضاف المصدر، أن “جميع الجسور مفتوحة عدا جسري السنك والجمهورية، وأن الزخم المروري مازال مستمراً نتيجة إغلاق هذين الجسرين، ومداخل المنطقة الخضراء والمناطق المحيطة بها، مع البقاء على الانتشار الامني الكثيف هناك”.

هذا وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد، انتشاراً أمنياً مكثفاً عند جسر الجمهورية، مع تواجد أعداد قليلة من المتظاهرين هناك.

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