2022/09/28 | 10:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ra4sNpsyWaI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استقالة الحلبوسي.. احتجاج ام سيناريو جديد " لنزع السترة" لمغازلة تشرين - عشرين - حلقة ٤١) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استقالة الحلبوسي.. احتجاج ام سيناريو جديد " لنزع السترة" لمغازلة تشرين - عشرين - حلقة ٤١) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).