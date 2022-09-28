احداث أيلول.. مصدر أمني: مداخل العاصمة مفتوحة أمام حركة السير

2022/09/28 | 10:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 سبتمبر، 2022 بغداد/ المسلة: الاربعاء 28 ايلول 2022 مصدر أمني: مداخل العاصمة مفتوحة أمام...

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مصدر أمني: مداخل العاصمة مفتوحة أمام حركة السير أولاً على المسلة.

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