11 نائبا مستقلا يرفضون حضور جلسة البرلمان

2022/09/28 | 10:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن 11 نائباً مستقلاً في البرلمان العراقي، الاربعاء، 28 ايلول، 2022،...

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