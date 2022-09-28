الأول من نوعه في الخليج.. عد لزمن العصور الوسطى داخل مطعم محاربي

2022/09/28 | 10:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقدّم مطعم "فايكنج" فرصة استثنائية لتجربة ثقافة الملاحين البحريين من الدول الاسكندنافية، وذلك بلمسة عصرية في إمارة عجمان بدولة الإمارات.ويقوم المطعم بإحياء أجواء فريدة لهذه الثقافة، بدءاً من عزف الموسيقى بآلات موسيقية قديمة على طريقة الفايكنغ، وغناء القصص التقليدية من العصور الوسطى، إلى استعراض الرقص بالنار والسيف.

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