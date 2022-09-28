بالهتافات المنددة بجلسة البرلمان.. متظاهرون يتوجهون صوب ساحة التحرير (فيديو)

2022/09/28 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

مع تحديد، اليوم الأربعاء، موعدا لجلسة برلمان سيصوت من خلالها على طلب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالاستقالة من منصبه، والتصويت أيضا على اختيار النائب الأول لرئيس البرلمان، خرجت تظاهرات منددة بالجلسة التي ستعقد ظهر اليوم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "تظاهرات خرجت من منطقة السنك باتجاه ساحة التحرير وسط بغداد، مرددين هتافات تندد بانعقاد الجلسة".

وأشار الى أن "معظم الطرق المؤدية الى المنطقة الخضراء قطعت بالكتل الكونكريتية، وأن هناك وانتشا للقوات الأمنية تحسبا منهم لأي طارئ ربما سيعطل انعقاد جلسة البرلمان".

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