قطع تام لطريق بغداد- واسط ذهابا وايابا

2022/09/28 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، الاربعاء، بقطع تام لطريق بغداد - واسط ذهابا وايابا.

وقال مراسلنا إنه "تم قطع طريق بغداد واسط ذهابا وايابا من سيطرة اللج بشكل تام في محافظة واسط".

وشهدت العاصمة بغداد، ليل الثلاثاء، إجراءات مشددة واغلاق مداخلها وخروج اغلب الطرق عن الخدمة.

وقال مصدر أمني لـ (بغداد اليوم)، إن "العاصمة بغداد قسمت الى ثلاثة قواطع، وأصحاب العجلات يستخدمون الاتجاه المعاكس للوصول الى منازلهم".

وأضاف ان "70% من الطرق والجسور خرجت عن الخدمة، واغلاق المنطقة الخضراء بالكامل، واغلاق المداخل الرئيسية الى العاصمة بغداد بالكامل ايضا".

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