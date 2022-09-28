استمرار تأثر النفط بارتفاع اسعار الدولار وهبوط جديد للنفط في الاسواق العالمية

2022/09/28 | 10:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، يوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد مخزونات الخام التي عوضت الدعم من تخفيضات الإنتاج الأمريكية الناجمة عن إعصار إيان.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا، أو 1.05٪ ، إلى 85.36 دولارًا … Readmore

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