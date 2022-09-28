أمر ملكي بتعيين محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء السعودي

2022/09/28 | 10:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز تشكيل مجلس الوزراء بتعيين ولي العهد محمد بن سلمان رئيسا للمجلس.وجاء في الأمر الملكي الذي أصدره الملك: “يكون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيسا ل‍مجلس الوزراء، استثناء من حكم المادة (السادسة … Readmore

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