"فاجعة" الكحول المهرب في المغرب.. ارتفاع جديد في حصيلة القتلى

2022/09/28 | 10:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت حصيلة الوفيات في حادثة استهلاك مواد كحولية فاسدة، بشمال المغرب، إلى 14 ضحية في الفاجعة التي استفاقت عليها مدينة القصر الكبير، أمس الثلاثاء، حسب تصريح مندوب وزارة الصحة بالإقليم لموقع "هسبريس".

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