القبض على فردين من عصابة للسطو المسلح في كركوك

2022/09/28 | 10:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعنت قيادة شرطة كركوك، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على فرين من عصابة للسطو المسلح في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تمكنت مفارزها المتمثلة بقسم مكافحة الإجرام من إلقاء القبض على عصابة سطو مسلح قامت بسرقة منزل أحد المواطنين”. واضافت أن “عمليات إلقاء القبض تمت بعد الاستخبار بوجود […]

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